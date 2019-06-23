“عمّان روتانا” يفتتح التراس الخارجي “The Deck Lounge”

عمان- أعلن فندق عمّان روتانا؛ أحد فنادق مجموعة روتانا الرائدة في إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن افتتاح التراس الخارجي “The Deck Lounge” المطل على منطقة العبدلي للموسم الصيفي الحالي.

ويُعد “The Deck Lounge” من أجمل الجلسات الخارجية في العاصمة عمّان، ويتمتع بديكوره العصري وأجوائه المريحة، كما يقدم العديد من الخيارات المتنوعة من المأكولات والمشروبات ليشكل مكاناً مثالياً لإمضاء الوقت مع الأصدقاء. وقال مدير عام فندق عمّان روتانا، عطية حمارنة: “سعيدون جداً لإعادة افتتاح التراس الخارجي للفندق، وسوف تغني الديكورات العصرية والمريحة تجارب ضيوفنا وزوارنا من داخل وخارج المملكة على حد سواء عبر استغلال موقعه المميز والمطل على العاصمة إلى أقصى الحدود، ناهيك عن الخدمات فائقة التميز وعالية الجودة التي يتم تقديمها هنا”.

وأشار إلى أن تراس “The Deck Lounge” يقدم مجموعة مميزة من أفضل الخدمات والمأكولات العالمية إلى جانب عدد من الأصناف المختارة بعناية من قبل طهاة الفندق مما يجعله تجربة لا تنسى، ويفتح الترس الخارجي أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 12:30 ظهرا حتى وقت متأخر من الليل.