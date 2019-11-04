“عمّان روتانا” يفوز بجائزتين ذهبية وفضية في هوريكا الأردن 2019

عمان – حصل فندق عمّان روتانا على ميداليتين ذهبية وفضية خلال مشاركته في مسابقات الطهي التي أقيمت على هامش الدورة السادسة للملتقى والمعرض الدولي للضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية “هوريكا الأردن” 2019.

وفاز بالمسابقات، الشيف عز الدين العواملة بالميدالية الذهبية بمسابقة الماكرون، فيما فاز الشيف أحمد السلاق بالميدالية الفضية في مسابقة الأطباق الثلاثة.

وامتازت مسابقات الطهي للدورة الحالية من “هوريكا الأردن” والتي أقيمت بالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنيين، بارتفاع عدد المشاركين لأرقام قياسية مقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغ عدد الطهاة المشاركين أكثر من115 طاه، تنافسوا ضمن 22 فئة من فئات الطهي والحلويات ، كما أقيمت مسابقات الطهي المباشر لـ 12 فئة.

وأشرف فريق من الطهاة العالميين على التحكيم في هذه المسابقات تم دعوتهم من عدة دول عربية وأجنبية لهذه الغاية.

وهنأ مدير عام فندق عمّان روتانا، عطية حمارنة، طهاة الفندق بالإنجازات التي حققوها خلال الدورة الحالية من هوريكا الأردن الذي يُعد اليوم الملتقى الدولي الوحيد المتخصص بتجهيزات الفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة والصناعات الغذائية، والوجهة المثالية للعاملين في هذا القطاع محلياً وعربياً وعالمياً.

وشدد حمارنة على الخبرات الطويلة ومهارات الطهي المميزة التي يتمتع بها طهاة فندق عمّان روتانا الى جانب تفانيهم وإخلاصهم في العمل، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لنزلاء وضيوف الفندق.