“عمّان روتانا” يقيم مأدبة إفطار لأطفال مبرة أم الحسين للسنة الثالثة على التوالي

عمان- في إطار مسؤوليته الاجتماعية وتعزيزاً لدوره في دعم الفئات المحتاجة والمهمشة في المجتمع الأردني، أقام فندق عمّان روتانا للسنة الثالثة على التوالي مأدبة إفطار لأطفال مبرة أم الحسين، بحضور عدد من مسؤولي المبرة.

وثمّن مدير عام فندق عمّان روتانا، عطية حمارنة، دور مبرة أم الحسين في توفير الحياة الفضلى للأطفال الأيتام من خلال تدريسهم وتزويدهم بالمهارات التدريبية اللازمة التي تمكنهم من التكيف والاندماج في المجتمع، معرباً عن سعادته باستضافة أطفال المبرة ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرح لقلوبهم وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الفندق إلى تحقيقه وقال :” تندرج هذه الفعالية ضمن برامج مسؤولية الفندق المجتمعية والتي تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدام “