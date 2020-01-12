“عمّان روتانا” يكريم موظفيه المتميزين



عمان- اختتم فندق عمّان روتانا العام 2019، بإقامة حفل لتكريم موظفيه والاحتفاء بإنجازاته، بطريقة غير تقليدية وأجواء احتفالية استثنائية.

وخلال الحفل الذي أقيم تحت شعار “حول العالم”، وحضره مدير عام فندق “عمّان روتانا”، عطية حمارنة، تنافست جميع أقسام الفندق على تمثيل كل من تايلاند، والصين، وجامايكا، ومصر، واليابان، والمغرب، وإسبانيا، وأميركا، والهند، وفرنسا، والمكسيك، إلى جانب اليونان، والبرازيل، وتركيا من خلال ارتداء العاملين في الفندق الملابس التقليدية لهذه الدول، وتقديم الأطباق التقليدية والمشهورة في كل بلد إضافة إلى تزيين طاولات الفندق بأعلام هذه الدول.

وأعرب حمارنة عن سعادته بإقامة هذا الحفل السنوي لتكريم موظفي فندق عمّان روتانا ولتقدير جهودهم على مدار العام، إضافة إلى الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت، وقال: “يعد العام الحالي عام الإنجازات والجوائز لفندق عمّان روتانا؛ حيث حصلنا على جائزتين مرموقتين من جوائز “هوت جرانديور” الفندقية العالمية كأفضل فندق أعمال في الأردن وأفضل إطلالة فندقية في منطقة الشرق الأوسط و3 جوائز من الملتقى والمعرض الدولي للفنادق “هوريكا الأردن””.

وأضاف حمارنة: “كما حصل فندق عمّان روتانا على شهادة الأيزو 22000 لأنظمة إدارة سلامة الغذاء ليكون بذلك أول فندق على مستوى العاصمة عمّان يحصل على هذه الشهادة النوعية”، مثنياً على أداء جميع موظفي الفندق والعاملين فيه، مشدداً على أهمية تشجيعهم وتحفيزهم على الارتقاء بمستوى العمل وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الفندق.

وقد ثمن موظفو الفندق، بدورهم، هذه المبادرة السنوية التي تقيمها إدارة “عمّان روتانا” لتكريمهم وتقدير إنجازاتهم التي تحققت على مدار العام والتي أسهمت بدورها في تسليط الضوء على الفندق كواحد من أهم الوجهات الفندقية في المملكة.

وفي نهاية الحفل، الذي شمل العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وزع حمارنة الجوائز على أفضل صورة جماعية، وأفضل تزيين لمائدة طعام، إضافة لأفضل زي تقليدي.

كما قام حمارنة، بتكريم موظف السنة المثالي ومدير السنة المثالي، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الموظفين المتميزين من دوائر وأقسام فندق “عمّان روتانا” المختلفة.