عنجرة والأشرفية يواجهان شباب بشرى والرياضي بدوري “الأولى”

عمان – تستكمل اليوم مباريات المرحلة الأولى من إياب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال للموسم 2021، بإقامة لقاءين، حيث يلتقي نادي عنجرة مع شباب بشرى عند الساعة الرابعة عصرا في صالة الحسن بمدينة إربد، تليها مواجهة الأشرفية والرياضي عند الساعة السادسة مساء على الصالة نفسها.

وتصدر بيت ايدس جدول الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب في العلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، على أن يكون قد ألتقى مع مطارده المباشر كفر راكب (9 نقاط) في وقت متأخر أمس، يليه ناديي شباب بشرى والرياضي أرامكس في المركزين الثالث والرابع برصيد 7 نقاط، ثم الأشرفية وعنجرة في المركزين الخامس والسادس برصيد (6 نقاط).