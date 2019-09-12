عندما تفقد وظيفتك.. تجنب القيام بهذه الأشياء

علاء علي عبد

عمان- لا يمكن تجميل الأمر، فخسارة المرء وظيفته يعد بمثابة أزمة صعبة لا تؤثر على حياته المهنية فحسب، بل تؤثر على حياته الشخصية في كثير من النواحي أيضا.

أفكار عديدة تنتاب المرء في الأيام الأولى التي تلي خسارته لوظيفته وتطرح معها العديد من التساؤلات حول ما إذا كان بمقدوره العثور على وظيفة جديدة أم لا، وكيف سيتمكن من تلبية احتياجاته واحتياجات عائلته حتى ذلك الحين. وأيضا ماذا ستكون ردة فعل عائلته والمقربين منه عندما يعلمون بأنه تعرض للإقالة. في إحدى الدراسات، تمت متابعة أكثر من 2600 موظف وموظفة لمدة 10 سنوات، وخلصت النتائج إلى أن 91 % من الذين تعرضوا للإقالة تمكنوا من الحصول على وظيفة جديدة مساوية أو حتى أفضل من تلك التي أقيلوا منها. لكن، وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية إلا أن الكثير من الموظفين يرون أن أصعب موقف تعرضوا له كان يوم سماعهم خبر إقالتهم.

التعرض للإقالة لا يسبب الحزن فحسب للمرء، بل يمنحه أيضا مشاعر قوية من الغضب، وهذا الغضب قد يقوده للقيام بتصرفات متسرعة ينبغي عليه الحذر منها وتجنبها بكل قوته؛ منها: