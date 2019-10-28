عندما مرت “حادثة الثامن” بصمت.. “إحنا ملناش دخل الحق على محمد”

عمان- الغد- مرت حادثة انهيار جدار استنادي، قرب الدوار الثامن في عمّان، أمس الأحد، بصمت؛ على الرغم من أنها أزهقت 3 أرواح بريئة من العمالة المصرية.

ونادراً ما يشهد الأردن حوادث انهيارات إنشائية بسبب قواعد إنشاء صارمة يتم تدقيقها من قبل أكثر من جهة، لكن في حادثة الثامن تراشقت جهاتان مسؤولتان الاتهامات والضحية عمال أبرياء، فيما استغرب ناشطون مرورها مرور الكرام دون إحداث أيّ جلبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثور لأي كبيرة وصغيرة كانت.

نقابة المهندسين الأردنيين قالت في بيان صدر مساء الأحد، إنّ المشروع الذي شهد انهيارًا لجداره الاستنادي نفذ دون الالتزام بتوصيات تقرير استطلاع الموقع الذي أجرته النقابة، ومنها عمل نظام حماية لجوانب الحفر حسب ما هو موصى به في تقرير التربة.

وأضافت النقابة أنّها كشفت حسيًا على موقع المشروع الذي تسبب انهيار جداره الاستنادي بحالة وفاة (قبل الإعلان عن وفاتين أخرتين)، ودعت أمانة عمان بالإيعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة والعمل على حماية الحفرية تجنبًا من تأثير الحفر على الجوار والتقيد بتوصيات استطلاع الموقع بهذا الخصوص”.

وأكدت النقابة على “ضرورة تحقيق عنصر السلامة العامة والتنفيذ السليم لمشاريع الأعمال الهندسية التي تحرص النقابة على توفيرها بصورة دائمة، تقيداً بقانون البناء الوطني، مشددة على “ضرورة وجود اشراف هندسي على جميع الاعمال الإنشائية”.

بدورها، سارعت أمانة عمان في إرسال كتاب للإعلام أظهر إنذارًا للشركة التي تقوم بإنشاء المبنى قرب الدوار الثامن والذي وقع داخله الانهيار، وذلك بعد بيان نقابة المهندسين.

وقالت الأمانة إنّها خالفت الشركة يوم السبت، أي قبل وقوع الحادثة بيوم واحد، مشيرة في إنذارها إلى “ضرورة بناء جدار إستنادي لسلامة الحفريات من الانهيارات كون جزء من الحفرية تراب أحمر قابل للانهيار خاصة في ظل انهيار سابق من جهة الأراضي المحيطة”.

في كلتا الحالتين بدا الأمر وكأن الجهتين تحاولان التنصل من مسؤوليتهما أو دورها الإشرافي والنقابي، والقول كما قال الطفل الشهير في إحدى الفيديوهات الطريفة الأكثر تداولاً في الأردن: “إحنا ملناش دخل الحق على محمد”.

ناشطون قليلون ذكروا الحادثة واستغربوا عدم اهتمام الرأي العام الأردني بها كأي قضية مهما كانت، متسائلين هل لأن الضحايا “مصريون”؟.

وطالب الناشطون بإجراءات أكثر تشدداً في هكذا أمور وضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادثة، فيما اعتبرها البعض “شبهة فساد”.

وأشار آخرون إلى أنّه “لم يتم ذكر أسمائهم حتى وكأنهم لا شيء”.

لاحقاً، اليوم الاثنين، باشر مدعي عام محكمة غرب عمان التحقيق في الحادثة.