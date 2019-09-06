عند الاستيقاظ اسأل نفسك: ماذا يتوجب علي إنجازه اليوم؟

علاء علي عبد
عمان- الدقائق الأولى بعد استيقاظ المرء من النوم مهمة جدا، ففيها يقوم المرء فعليا، بكتابة أول معالم يومه التي تحدد ما إذا سيكون يوما ناجحا أم لا. وبالتالي، فإن استغلال تلك الدقائق الأولى بالشكل الصحيح يعد أمرا مهما جدا. ومن بين الأمور التي تساعد المرء على استغلال تلك الدقائق القيام بطرح سؤال واحد على نفسه وهو “ما أهم شيء يتوجب علي إنجازه في هذا اليوم؟”.
تكمن أهمية هذا السؤال بعدد الفوائد التي يقدمها للمرء والتي نستعرض منها ما يلي:
- التسهيل على المرء مسألة اتخاذ قراراته طوال اليوم: نشاط العقل البشري يصل لقمته عندما لا يكون مكتظا بالأفكار والتحليلات مثل ضرورة تقييم الوقت الذي تحتاجه كل مهمة ينبغي عليه القيام بها، والتعرف على المهام التي يمكن للمرء تأجيلها وتقييم النتائج المترتبة على تأجيل كل مهمة. هذه الأمور كلها تبطئ من عمل العقل بسبب كثرتها، لذا فإن استغلال صفاء الذهن في أولى دقائق الاستيقاظ يجعل المرء يحدد المهمة المطلوبة، ومن هنا يستطيع بدء يومه بشكل أكثر وعيا وتنظيما.
- تفعيل قوة الإرادة منذ الصباح الباكر: يملك كل منا قدرا محدودا، قل أو كثر، من الإرادة التي تستمر بالتناقص مع كل قرار نتخذه خلال اليوم. وبالتالي، فإن أفضل طريقة لاستغلال كمية الإرادة التي نمتلكها أن نوفر شيئا من التنظيم ليومنا منذ الصباح الباكر، وتحديد أبرز مهمة نريد إنجازها يعد أفضل ما يمكن تقديمه لقوة الإرادة التي نمتلكها من أجل تفعيلها.
- تحفيز القدرة على التفكير السليم: تحقيق الأهداف يتطلب عددا من العوامل التي يحتاجها المرء والتي تساعده على تحقيق ما يريد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يطلب منك المدير مهمة ما وأصبح من غير الممكن تأجيلها أكثر، فإن طرح السؤال السابق على نفسك يجعل ذهنك متيقظا، وبالتالي تستطيع تحديد ما العوامل التي تحتاجها لتنجز ذلك التقرير كأن تعتذر باكرا عن الالتقاء مع صديقك بعد الدوام كونك قد تتأخر قليلا لتنجز التقرير المطلوب.
- زيادة القدرة على التركيز: بعد أن تطرح على نفسك ذلك السؤال وتجيب عنه، فإنك تصبح أكثر قدرة على التركيز كونك حددت المهمة الرئيسية لهذا اليوم. فالتشتت غالبا ما يأتي بسبب عدم تنظيم هذا الأمر ومنح المهام أولويات متساوية. أو ربما يدفعك الأمر إلى تأجيل عدد من المهام بسبب تشتت ذهنك وانشغاله بأمور عدة في الوقت نفسه، لكن حصر هذا كله بمهمة واحدة من الدقائق الأولى من الاستيقاظ يجعل تركيزك في قمته.