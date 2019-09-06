عند الاستيقاظ اسأل نفسك: ماذا يتوجب علي إنجازه اليوم؟

علاء علي عبد

عمان- الدقائق الأولى بعد استيقاظ المرء من النوم مهمة جدا، ففيها يقوم المرء فعليا، بكتابة أول معالم يومه التي تحدد ما إذا سيكون يوما ناجحا أم لا. وبالتالي، فإن استغلال تلك الدقائق الأولى بالشكل الصحيح يعد أمرا مهما جدا. ومن بين الأمور التي تساعد المرء على استغلال تلك الدقائق القيام بطرح سؤال واحد على نفسه وهو “ما أهم شيء يتوجب علي إنجازه في هذا اليوم؟”.

تكمن أهمية هذا السؤال بعدد الفوائد التي يقدمها للمرء والتي نستعرض منها ما يلي: