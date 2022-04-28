عند السفر.. تجنب ارتداء هذه الملابس على الطائرة

من الصعب اختيار ملابس تليق برحلة سفر طويلة يمكن ارتداؤها على الطائرة والشعور بالراحة طيلة ساعات السفر.

ويقدِّم موقع “هو وات وير” الأمريكي نصائح مضيفة طيران حول ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على الطائرة.

1- تجنب الملابس التي تقيّد الحركة

نصحت مضيفة الطيران أندريا فيشباخ بأهمية عدم ارتداء ملابس تقيّد الحركة وتعوق حركة الدماء في الجسم، لأنا قد تسبب انتفاخاً أو تورماً للأطراف.

وأكدت أهمية ارتداء ملابس مريحة يمكن التحرك فيها بحرية، ويفضل ارتداء ملابس تمتاز برباط مطاطي، خاصةً السراويل التي تمتلك وسطاً مطاطياً يسمح بالتمدد.

2- تجنّب ملابس البوليستر

نصحت أندريا بتجنّب ارتداء أي ملابس قابلة للاشتعال، موضحة أن حدوث حريق في الطائرة احتمالية بعيدة لكنه احتمالية يجب وضعها في الاعتبار.

وفضّلت أن يرتدي المسافرون ملابس قطنية بأكمام طويلة بدلًا من ارتداء ملابس مصنوعة من البوليستر.

3- تجنّب الأحذية ذات الكعب العالي

تعشق النساء الأناقة وارتداء أحذية ذات كعب عال في أي مكان، لكن الطائرة ليست أفضل مكان لهذه الأناقة.

وقالت أندريا أن ارتداء حذاء بكعب عال قد يجعل من الصعب الحركة خلال حالات إجلاء الطائرة، لذلك ينصح بارتداء أحذية رياضية يسهل الحركة فيها.

4- تجنّب المجوهرات والمعادن

ينسى البعض إجراء المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن قبل صعود الطائرة، ويمكن أن يضيع وقت طويل في هذا الإجراء بسبب ارتداء مجوهرات وإكسسوارات معدنية كثيرة، لذلك ينصح بالتخلي عنها لحين الانتهاء من تفتيش السفر.

5- تجنّب ارتداء طبقة ملابس واحدة

تنصح أندريا بارتداء أكثر من قطعة ملابس تجنباً للإصابة بالبرد على الطائرة لأن المسافرين عادة يبردون ليلًا ويطلبون غطاءً، بينما لا توجد كمية كافية.

وأضافت أن ارتداء عدة قطع بدلأ من قطعة واحدة خفيفة سوف يحميهم من البرد وتقلبات الجو في الطائرة والبلد التي يسافرون إليها.