“عنها” فيلم يرصد اختلاف العلاقات الاجتماعية الإنسانية

عمان- الغد- عرضت لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، مساء يوم الثلاثاء، الفيلم الروائي السوري القصير “عنها” للمخرجة السورية رباب مرهج، وذلك عبر منصة (زووم)، وموقع المؤسسة على “فيسبوك”.

ويروي الفيلم الذي قام بتأليفه المخرجة مرهج وقام ببطولته ميلاد يوسف وروبين عيسى وكرم الشعراني وفايز قزق ونجاة محمد وسلمى سليمان ووحيد قزق، وفاضل وفائي، قصة امرأة.. مدينة ووطن.. كيف خانوها وعذبوها من أجل المال ومن أجل حرية واهمة؛ حيث يتحدث الفيلم عن قصة ممثلة معروفة في وسطها وناجحة في عملها، متزوجة من شاعر عربي يقوم بخيانتها وقهرها لتتعرض لجلطة دماغية تدخلها في غيبوبة وتموت، ويبقى الزوج المسبب في قتلها حراً يتابع حياته الماجنة. كما يرصد الفيلم العلاقات الاجتماعية الإنسانية المتنوعة الحقيقية المختلفة عن علاقات المثقفين والفنانين علاقات الزيف والخداع، مثلما يرصد علاقات الفنانين مع بعضهم بعضا، وتحكم السوشال ميديا “فيسبوك” في إطلاق الأحكام.

وجرى عقب عرض الفيلم، مناقشة أحداثه مع المخرجة رباب مرهج، وأدار الحوار الناقدة رانيا حداد.

والمخرجة والممثلة السورية رباب مرهج، ولدت في دمشق، وبدأت مسيرتها الفنية العام 2001، وقد سافرت إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي ولكن منعتها ظروفها المالية من إكمال دراستها وعادت إلى دمشق ودرست التمثيل وأصبحت تعد أفلاماً وثائقية وتسوقها بنفسها، كما عملت كممثلة مع مخرجين تصدروا المشهد الدرامي والسينمائي لأعوام أمثال هيثم حقي وعبد اللطيف عبد الحميد وباسل الخطيب ونجدة أنزور ومحمد عزيزية، وحاز فيلمها الأول مع المؤسسة العامة للسينما في سورية “الوجه الأول أمي” على الجائزة الذهبية ضمن مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في الدورة السادسة في سورية العام 2019.