عن تأسيس منصة موضوع. كوم محمد جبر ورامي القواسمي يحصدان جائزة “الواعد لريادة الأعمال”

خلال حفل أقامته EY – إرنست اند يونغ – تحت شعار “رياديون لا يعرفون المستحيل”، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، وورياديون من مختلف القطاعات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام؛ حصد السيد رامي القواسمي والسيد محمد جبر جائزة “الواعد لريادة الأعمال” عن تأسيس منصة موضوع. كوم الموقع الأكبر المتخصص بالمحتوى العربي على الإنترنت.

وقد عبّر السيد محمد جبر عن سعادته بهذا التكريم، وقال: “إنه لمن دواعي سرورنا أن ننضم إلى مصاف الرياديين والمؤثرين عبر منصة موضوع. كوم التي تمثل المحتوى العربي، وتحمل على عاتقها رفع نسبته التي لم تتجاوز 1% من المحتوى الكلي على الشبكة”. وأضاف:” هذه الجائزة ستمثل دافعاً جديداً للاستمرار بعملنا الدؤوب وأداء واجبنا نحو لغتنا الأم لاستعادة مكانتها باستخدام التقنيات الأحدث على المستوى العالمي”.

ومن جهته، قال السيد رامي القواسمي: “فخورون بهذه المكانة وهذا الإنجاز، فهي نجاح لكل من ساهم بتوسيع منصتنا وعمل بشغف في سبيل الهدف الأكثر شمولاً، خصوصاً فريق عمل موضوع الذي يعد ركيزة أساسية في تقدمنا وتوسعنا”. وأضاف: “موثوقية العمل ومواصلة الجهود كانت كلمة السّر للوصول إلى العدد الهائل من عائلة موضوع. كوم الممتدة عبر الوطن العربي برمّته”.

وتعتبر جائزة “رواد الأعمال” الأولى من نوعها والوحيدة على المستوى العالمي التي تحتفي برواد الأعمال من ذوي التأثير الكبير ومن أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي أسهمت في إحداث علامة فارقة ضمن مجالات مختلفة. وتمتد مسيرة جائزة “رواد الأعمال” لـ 33 عاماً وتغطي 145 مدينةً ضمن 60 بلداً حول العالم.

يشار إلى أن موضوع. كوم هي المنصة العربية الأكبر التي تختص بتقديم المحتوى العربي الشامل الموثوق على الإنترنت لتزود الباحث والقارىء بالمعلومة التي يبحث عنها. وانطلاقاً من إيمانها بقوة وتأثير المحتوى العربي؛ تعمل منصة موضوع. كوم على مواكبة متطلبات عصر المعرفة وصناعة المحتوى الرقمي بسرعة ودقة وصولاً لأن تكون رحلة البحث عن المحتوى العربي على الإنترنت أكثر متعة وشمولاً.