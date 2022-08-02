عن عمر 55 عاماً.. نيكول كيدمان تخطط لاستقبال طفل ثالث

يبدو أن الثنائي ​نيكول كيدمان​ وكيث أوربان يعيشان أجمل أوقات حياتهما منذ زواجهما من 16 عاماً بالتحديد.

إذ لا يمانعان من إنجاب طفل ثالث جديد، ينضم لأسرتهما، وذلك حسب تقرير نشره موقع heatworld مؤخراً حول الثنائي وأكد أنهما وبناء على مصادر مقربة لهما يخططا من أجل انجاب طفل ثالث خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن الثنائى وبرغم تجاوزهما الـ 50 من العمر، يجدان أن الخيار الأفضل لأسرتهما حالياً هو استقبال طفل جديد.

وكانت نيكول كيدمان من جهتها قد احتفلت بذكرى زواجها حيث نشرت صورة على صفحتها من الزفاف عام 2006 وهي في فستان العرس وعلقت على الصورة قائلة: “عيد زواج 16 سعيد أتذكر الزفاف وكأنه كان البارحة. إلى الأبد”.

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