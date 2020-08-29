عوار مصاب بفيروس كورونا بعد يوم على استدعائه الى منتخب فرنسا

ليون – جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعب وسط ليون حسام عوار ايجابية بحسب ما اعلن ناديه الجمعة ولن يشارك بالتالي في مباراة فريقه ضد ديجون في الدوري الفرنسي مساء اليوم.

وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي “حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته ايجابية. منذ معرفته بنتيجة الفحص قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من اي عوارض”.

واكد ليون بأن عوار اصيب بوباء كوفيد-19 خارج اسوار النادي.

وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه الى صفوف منتخب فرنسا للمرة الاولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان.

وبعد ساعات أعلن ديشان استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الاسباني بدلا من عوار.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 ايلول/سبتمبر المقبل ضمن دوري الامم الاوروبية.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا بول بوغبا اصيب بفيروس كورونا المستجد بالامس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني. -(أ ف ب)