عودة أردني احتجزه الحوثيون في اليمن

عمان- الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المواطن الأردني الذي كان محتجزا من قبل جماعة الحوثي في اليمن منذ تاريخ ١٢-٢-٢٠١٨ قد وصل قبل قليل إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد أن اكتملت إجراءات نقله من جمهورية اليمن الشقيقة إلى الأردن .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، بأنه وبتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الأردني وتأمين عودته الى المملكة.

وأضاف القضاة أنه تم أصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة.