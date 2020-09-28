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عودة استقبال مرضى كورونا في مستشفى الملك المؤسس

منذ ساعتين
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)

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الرمثا – أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن عودة المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد وقف استقبال أية حالة منذ أربعة أشهر.
وقال الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن المستشفى خصص جناحا في الطابق الأول وآخر في الطابق الخامس لاستقبال المرضى وعلاجهم وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد، مبينا أن عدد الأسرة في الجناحين يصل إلى 24 سريرا مع غرفة للعناية الحثيثة.
وأضاف، أن المستشفى استقبل اليوم إصابة بفيروس كورونا لمواطن ظهرت عليه أعراض المرض، وجرى إدخاله إلى غرفة العناية الحثيثة وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد لعلاجه، موكدا أنها الحالة الوحيدة المسجلة في المستشفى حتى الآن.

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