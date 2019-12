“عودة الأسد”.. ابراهيموفيتش جاهز لتحد جديد مع ميلان

ميلانو – يبدو المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفتش العائد الى صفوف ميلان الايطالي بعد توقيعه عقدا لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد، جاهزا لخوض هذا التحدي الذي قد يكون الاخير له في الملاعب بعد مسيرة مظفرة.

ووعد ابراهيموفيتش انصار النادي الذي دافع عن الوانه سابقا بين عامي 2010 و2012 بانه سيبذل قصارى جهوده لمساعدته على الخروج من الازمة التي يمر بها حاليا بطل اوروبا 7 مرات حيث يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الايطالي.

وصرح ابراهيموفيتش لموقع النادي الرسمي: “اعود الى النادي الذي اكن له احتراما كبيرا والى المدينة التي احب، سأكافح انا وزملائي لتغيير الامور هذا الموسم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق اهدافنا”.

