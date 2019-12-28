“عودة الأسد”.. ابراهيموفيتش جاهز لتحد جديد مع ميلان

ميلانو – يبدو المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفتش العائد الى صفوف ميلان الايطالي بعد توقيعه عقدا لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد، جاهزا لخوض هذا التحدي الذي قد يكون الاخير له في الملاعب بعد مسيرة مظفرة.

ووعد ابراهيموفيتش انصار النادي الذي دافع عن الوانه سابقا بين عامي 2010 و2012 بانه سيبذل قصارى جهوده لمساعدته على الخروج من الازمة التي يمر بها حاليا بطل اوروبا 7 مرات حيث يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الايطالي.

وصرح ابراهيموفيتش لموقع النادي الرسمي: “اعود الى النادي الذي اكن له احتراما كبيرا والى المدينة التي احب، سأكافح انا وزملائي لتغيير الامور هذا الموسم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق اهدافنا”.

#IZBACK 🔙🔴⚫ Read the story of how football has been Zlatan'ed in our focus on @Ibra_official 👉🏻 https://t.co/rmCjhBfPW0 Zlatan Ibrahimović, il ritorno: la storia della sua carriera nel nostro focus 👉🏻 https://t.co/El7uW4g1qQ#SempreMilan pic.twitter.com/oYyZDXIqq9 — AC Milan (@acmilan) December 28, 2019

وسيلتحق ابراهيموفيتش بصفوف فريقه الجديد-القديم في الثاني من كانون الثاني (يناير) لاجراء الفحوصات الطبية قبل ان يبدأ التدريب مع زملائه الجدد، وكان ابراهيموفيتش اعلن رحيله عن نادي لوس انجليس غالاكسي الاميركي الشهر الماضي بعد ان امضى في صفوفه موسمين ونصف وسجل 52 هدفا في 56 مباراة.

ويعرف ابراهيموفيتش الدوري الايطالي جيدا بعد ان دافع عن الوان ثلاثة اندية هي يوفنتوس وانترميلان وميلان، حيث انضم الى يوفنتوس عام 2004 قبل ان ينتقل الى انترميلان عام 2006 بعد اسقاط يوفنتوس الى مصاف الدرجة الثانية لاتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، قبل ان ينتقل الى ميلان عام 2010 على سبيل الاعارة من برشلونة لموسم واحد قبل ان يوقع رسميا معه.

وعلى مدى موسمين في صفوف ميلان، سجل ابراهيموفيتش 56 هدفا في 85 مباراة، ويعاني ميلان من عقم في خط الهجوم اذ سجل 16 هدفا فقط في 17 مباراة حتى الان هذا الموسم ويامل ان يساهم تواجد “ابرا” في صفوفه في رفع معنويات زملائه على ارضية الملعب.

ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الاحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.

ويملك ابراهيموفيتش خبرة واسعة في الملاعب الاوروبية جناها من خلال دفاعه عن الوان ابرز اندية القارة العجوز بدءا باياكس امستردام الهولندي وتجربته الايطالية ثم باريس سان جرمان الفرنسي حيث بات افضل هداف في صفوفه مع 156 هدفا في 180 مباراة قبل ان يحطم رقمه زميله السابق الاوروغوياني ادينسون كافاني.

توج هدافا للدوري الايطالي مرتين عام 2009 في صفوف انترميلان ثم في عام 2012 مع ميلان، كما انه يملك الرقم القياسي في عدد الاهداف التي سجلها في صفوف منتخب بلاده مع 62 هدفا في 116 مباراة دولية.

لطالما تميز ابراهيموفيتش بتصريحات نارية تتعلق به ومما قاله اثر تركه غالاكسي في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر “لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب، تستمر القصة… الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول”.

وعندما سئل ما اذا كان سيبقى مع باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده كان جوابه “سأفعل ذلك اذا ازاحوا برج ايفل ووضعوا تمثالي بدلا منه”، وعن تجربته الباريسية قال ايضا “لقد اتيت الى هنا كملك واغادر كأسطورة”، حتى ان سيرته الذاتية تحمل عنوانا يمجد نفسه فيه وهو “كرة القدم هي انا”.

وتعرض ابراهيموفيتش لاصابة خطيرة في ركبته في صفوف مانشستر يونايتد لكنه تعافى في وقت قياسي ولدى سؤاله عن هذا الامر قال “الاسود لا تتعافى مثل الكائنات البشرية العادية”، بيد ان قوة ابراهيموفيتش تكمن في ان موهبته تتكلم عنه على ارضية المستطيل الاخضر.

واشاد المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في كتابه بعنوان “اسراري التدريبية” بابراهيموفيتش بقوله “يملك شخصية رائعة ويتميز باستقرار كبير في المستوى ولطالما كانت قدوة لزملائه”.

وسيسير ابراهيموفيتش على خطى لاعبين كبار سبقوه بالعودة من الولايات المتحدة الى القارة الاوروبية في خريف عمرهم امثال الفرنسي تييري هنري والانكليزي ديفيد بيكهام من دون ان يصيبا نجاحات بارزة، وبالتالي فان التحدي كبير امام السويدي المخضرم. (أ ف ب)