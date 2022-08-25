عودة البارون.. عمل درامي جديد يجمع النجم حسين فهمي بالمخرج سامر خضر

يتحضر المخرج الأردني سامر خضر لإخراج العمل الدرامي الجديد “عودة البارون” بمشاركة عدد من نجوم مصر والأردن وسوريا وتركيا، والعمل من إنتاج شركة (أرين فيكتوري) الإماراتية، إذ سيتم عرضه في رمضان المقبل على القنوات العربية.

وعودة البارون من تأليف وإخراج سامر خضر وبطولة النجم حسين فهمي، نهال عنبر، شرين عادل، علاء مرسي، ساري الأسعد، خالد سليم، مديحة كنيفاتي، ميس حمدان وغيرهم من نجوم وأبطال.

وكان خضر قال إن هذا العمل هو باكورة أعمال “أرين فيكتوري”، شاكرا رئيس مجلس إدارة أرين فيكتوري المنتج محمد منصور، وشركة ستار ميديا المنتجة المنفذة شرين مجدي، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر إضافة لنقابة الفنانين الأردنيين والمصريين على الدعم والمساندة والتسهيلات التي يقدمونها في سبيل تقديم العمل بأفضل صورة.