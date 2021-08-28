عودة الجماهير إلى مدرجات دوري الدرجة الأولى

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الأحد منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مع بدء مباريات الأسبوع الأول، مع عودة الجماهير للمدرجات، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة.

وتشهد المرحلة الأولى من عودة الجماهير، السماح بدخول ما نسبته (30%) من سعة المدرجات، شريطة تلقي جرعتي مطعوم فايروس كورونا المستجد لمن يرغب في الدخول إلى الملعب، أو مضى على تلقيه الجرعة الأولى (21) يوماً، أو أجرى فحص كورونا قبل 72 ساعة بالحد الأقصى من اللقاء وحصل على نتيجة سلبية.

في المقابل، يقتصر بيع تذاكر حضور المباريات، على المنصات الإلكترونية فقط والتي أعلنها عنها الاتحاد، مع استمرار إغلاق أكشاك البيع المخصصة في الملاعب، ضمن سلسلة الإجراءات الصحية الوقائية.

وتأتي هذه الخطوة بالعودة الآمنة والتدريجية للجماهير، بعد موافقة الجهات الرسمية على إعادة فتح المدرجات الرياضية مطلع تموز الماضي، وسط شروط صحية مشددة، واستمرار الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار، إمكانية زيادة نسب الحضور الجماهيري، تماشياً مع مستجدات الوضع الوبائي.

ويشهد الأسبوع الأول من البطولة، التي تنطلق السبت مواجهة السرحان مع مغير السرحان عند الخامسة عصرا على ملعب السرحان، ولقاء الصريح والأهلي عند الثامنة والنصف مساء على ملعب الأمير هاشم.

وتقام الأحد مباراتين، حيث يلتقي الطرة مع اتحاد الرمثا عند الخامسة عصرا على ملعب الأمير هاشم، ويواجه في ذات التوقيت منشية بني حسن نظيره بلعما على ملعب المفرق.

وتختتم المواجهات الاثنين، حيث يستضيف العربي دار الدواء عند الخامسة عصرا على ستاد الأمير محمد، ويحل اليرموك ضيفا على الكرمل بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.

وكان الاتحاد أطلق شعاراً جديداً للبطولة، يرمز بشكله العصري إلى حركة الكرة في مسيرها نحو الهدف، كنايةً عن مسيرة أندية الدرجات في تنافسها نحو التتويج والنجومية، متوشحا بألوان العلم الأردني.