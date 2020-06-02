عودة الحياة ببطء إلى أوروبا و”كورونا” يتفشى في أميركا اللاتينية

باريس- فتحت المقاهي الباريسية أرصفتها مجددا للرواد امس في مؤشر إلى عودة الحياة ببطء إلى طبيعتها في أوروبا، فيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في أميركا الجنوبية مهددا بانهيار الأنظمة الصحية فيها.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب العودة إلى “حياة شبه طبيعية” بعد عزل مستمر منذ شهرين ونصف وسيكلف اقتصاد فرنسا كما سائر الدول ثمنا باهظا إذ تتوقع السلطات انكماشا بنسبة 11 % على أقل تقدير هذه السنة.

وإن كانت المقاهي في باريس ومنطقتها لا يمكنها استقبال الرواد إلى في مساحاتها الخارجية، فبإمكان الحانات والمطاعم في باقي البلد فتح صالاتها بشرط الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي.

واستعدت المطاعم في جميع أنحاء فرنسا الإثنين لهذا الموعد الذي كانوا يترقبونه بشدة، مثل مطعم “لا ميزون كامرزيل” الشهير في ستراسبورغ (شرق).

وتفتح المدارس والثانويات وصالات العرض الصغيرة في معظم أنحاء فرنسا ويرفع الحظر على التنقلات لمسافة تزيد على مائة كلم من المنزل.

وباشرت مواقع سياحية كبرى في أوروبا استقبال الجمهور، ولو أن التدابير الصحية والقيود المفروضة على السفر لا تزال تحول دون إقبال حاشد عليها.

ففي روما، استقبل الكولوسيوم، القبلة السياحية الأولى في إيطاليا، الإثنين حوالى 300 زائر بناء على حجر مسبق على الإنترنت، في حين كان يستقبل في الظروف العادية عشرين ألف سائح في اليوم.

وقال بيار لويجي، أحد سكان روما الذي زار الموقع لاول مرة مع زوجته، مبديا ارتياحه “نغتنم غياب السياح الأجانب للتنزه”.

وفي إسبانيا، حيث لم تسجل أي وفاة خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، أعاد متحف غوغنهايم الشهير فتح أبوابه.

وفي اسطنبول، عادت الحياة إلى البازار الكبير بعد إغلاقه في 23 آذار/مارس، وقال يسار صابونجو، أحد التجار الثلاثين ألفا العاملين في السوق الشاسعة المسقوفة بعدما فتح متجره حيث تصطفّ التذكارات والأشغال اليدوية الجلدية على الرفوف، “الحياة تستمر، وننتظر الزبائن”.

وفيما تتجه الدول الأوروبية بحذر وبطء إلى حياة طبيعية مجددا، يواصل الوباء تفشيه في أميركا اللاتينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن أربع دول من أميركا اللاتينية هي البرازيل والبيرو وتشيلي والمكسيك هي بين البلدان العشرة التي أعلنت اعلى حصيلة من الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة.-(ا ف ب)