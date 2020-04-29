عودة الدوام لمديريات التربية والإدارات المدرسية بنسة 30 %

آلاء مظهر

عمان- قررت وزارة التربية والتعليم استئناف دوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم وبما لا يتجاوز 30 بالمئة من الموظفين في مركز المديرية اعتبارا يوم غد الخميس.

وتعطى أولوية دوام الموظفين في المديريات بحسب قرار وزير التربية والتعليم الذي جاء عملا بقرار مجلس الوزراء وأوامر الدفاع الصادرة بخصوص استئناف الدوام، اقسام الامتحانات والاختبارات، وشؤون الموظفين،

والتعليم وشؤون الطلبة، و تكنولوجيا التعليم والمعلومات، والديوان، وكل ما تقتضيه طبيعة العمل.

كما تضمن قرار وزير التربية والتعليم عودة دوام الإدارات المدرسية، اعتبارا من الاحد المقبل لكل مدير المدرسة و السكرتير و وفني مختبر الحاسوب ومن يلزم من المعلمين بالتناوب.

وتتولى ادارات المدارس بموجب القرار

الإشراف على تعقيم مبنى المدرسة ومرافقها، واستكمال تدقيق بيانات الطلبة ورصد علاماتهم على منظومة(OpenEMIS)، والتدقيق على المقاصف المدرسية، واستقبال طلبات الالتحاق برياض الأطفال حسب المعتاد، واستدعاء الحراس للدوام.

اكد وزير التربية والتعليم ضرورة التنسيق مع الحكام الإداريين،بحيث يكون مكان سكن العاملين ضمن نطاق المحافظة، والتقيد التام بالشروط والبرتوكولات الصحية المعتمدة للتعامل من حيث التباعد.

وعممت وزارة التربية والتعليم الشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة و الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة وتركز على التقيد بتعليمات التباعد

الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، و التأكد من أعمال التعقيم اليومية قبل بدء الدوام اليومي بساعة ونصف، و الحد كذلك من عقد الاجتماعات واللقاءات والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية والرقمية.

وتضمنت التعليمات ايضا الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والاستعاضة عنها بالوسائل الإلكترونية، وعدم استخدام أجهزة التكييف والاستعاضة عنها بالتهوية الطبيعية المناسبة، وتحديد موقع محدد لاستقبال المراجعين، ومنع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية، وعدم الاحتكاك بالمراجعين، و الحد من تداول العملات والأوراق النقية والإستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني.

وشددت التعليمات كذلك على التقيد التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما

يتعلق بتأدية الصلاة في مكان العمل، و التأكد من تفعيل أنظمة المراقبة مثل الكاميرات والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع إليها، وعدم تفعيل الكافتيريات والبوفيهات الموجودة في المديريات، وعدم المشاركة بالأطعمة والمشروبات والأدوات، و التخلص من المخلفات والنفايات أولا بأول وأتباع الإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية

و ضبط مداخل المبنى ووضع بروتوكولات الدخول، و فحص الحرارة إن أمكن، ولبس الكمامات والقفازات.

Alaa.mathhar@alghad.jo