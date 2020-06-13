عودة الدوري التركي بعد 3 أشهر من التعليق بسبب فيروس كورونا

اسطنبول – استأنف الدوري التركي لكرة القدم نشاطه الجمعة بمباراتين خلف أبواب موصدة، بعد قرابة من ثلاثة أشهر من التعليق بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الصافرة الأولى من عودة المنافسات خلال مباراة غوزتيبي بضيفه طرابزون سبور، ليتبعها بعد دقائق قليلة مباراة فنربغشه وقيصري سبور.

ولم يُشاهد أي من مشجعي فنربغشه وقيصري سبور قرب ملعب الأول في اسطنبول ولا حتى في الحانات المجاورة التي عادة ما تكون مزدحمة في ليالي المباريات، طبقا لصحافيين من وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد اللعبة في تركيا أعلن تعليق البطولة في المرحلة السادسة والعشرين في 19 آذار (مارس)، مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.

وفرضت السلطات المحلية سلسلة من التدابير من أجل استئناف المباريات من ضمنها: أخذ درجة حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون الملعب، وتوزيع البدلاء بين الدكة والمدرجات الفارغة، اضافة إلى تعقيم الكرات التي سيتم استخدامها بانتظام، ولم يستبعد الاتحاد عودة المشجعين إلى الملاعب اذا تحسن الوضع في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لخطة الاتحاد، فمن المقرر ان تنتهى البطولة في 26 تموز (يوليو)، علما أن هناك 72 مباراة متبقية في الدوري، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في مسابقة الكأس، حيث يتصدر طرابزون سبور الترتيب برصيد 53 نقطة بالتساوي مع اسطنبول باشاك شهير الذي يتخلف عنه فقط بفارق الأهداف. (أ ف ب)