عودة العمل في جميع حدائق بلدية إربد الأربعاء

أحمد التميمي

اربد – أعلنت بلدية إربد الكبرى عودة جميع حدائقها للعمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16-6-2021 واعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً التزاماً بقرارات الحكومة الأخيرة التي سمحت بإعادة فتح الحدائق داخل البلديات.

وبين الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى رداد التل ان البلدية ستطبق البرتوكولات المعتمدة لدخول الحدائق وممارسة الأنشطة فيها بحيث يمنع على أي شخص دخول الحديقة وجميع مرافقها مالم يكن مرتدياً للكمامات مع ضرورة الالتزام بالتباعد بين المواطنين داخل الحديقة والعائلات بحيث يكون هنالك مسافة كافية بين أماكن جلوس العائلات

وأكد على منع إقامة التجمعات الكبيرة داخل الحدائق بالإضافة لمنع إقامة الأنشطة والحفلات او البازارات بمختلف أنواعها مع التشدد بمنع إدخال الأراجيل إلى الحدائق.

وأشار التل إلى قيام البلدية بتشكيل فرق خاصة لمراقبة التزام المواطنين داخل الحدائق وفي حال وجود مخالفات يتم إبلاغ الأجهزة المعنية على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مبيناً ان شرطة البلدية ستكون متواجدة كذلك لحفظ النظام والتأكد من التزام جميع رواد الحدائق بالشروط الصحية المقرة بشكل عام.

وبين ان استخدام المرافق الصحية داخل الحدائق سيكون ضمن بروتوكلات صحية بحيث يتم تعقيم هذه المرافق باستمرار وعلى مدار اليوم.

ونوه التل إلى ان حدائق الملك عبد الله تحديداً ستقوم بإغلاق أبوابها امام الزوار كل يوم سبت بهدف القيام بأعمال الصيانة والتعقيم كون هذه الحدائق تشهد عدداً كبيراً من الزوار في أيام الخميس والجمع.

وأوضح ان جميع هذه القرارات قابلة للتغير وفقاً للحالة الصحية في المدينة وما يصدر من قرارات حكومية بهذا الشأن داعياً جميع رواد الحدائق للمحافظة على الممتلكات العامة التي وجدت بهدف خدمتهم وإيجاد أماكن أمنة لأطفالهم.