عودة العمل في معبر وادي عربة مطلع الشهر القادم

احمد الرواشدة

العقبة – أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عودة العمل في معبر جنوب وادي عربة الحدودي واستقبال السياح والمسافرين اعتبارا من 4 تموز/يوليو ضمن اشتراطات وإجراءات الصحية التالية.

ويستقبل معبر جنوب وادي عربة المسافرين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يعمل المعبر بطاقة تشغيل تصل لـ 500 مسافر يوميا فقط من كل معبر.

ويسمح للقادمين والمغادرين بالدخول والخروج عبر المعبر لمن يحمل شهادة تلقى اللقاح الواقي من فيروس كورونا بكلا الجرعتين.

ويسمح أيضا للقادمين والمغادرين بالدخول والخروج عبر المعبر لمن يحمل شهادة تُفيد بتلقي الجرعة الأولى فقط، بشرط إحضار فحص الكشف عن الفيروس قبل ثلاثة أيام.

وعند إقامة السائح داخل الأردن لمده تقل عن 3 أيام فلا يشترط عمل الفحص عند المغادرة، وفي حال إقامة السائح داخل الأردن لمده تزيد عن 3 أيام فيشترط عمل الفحص قبل المغادر، وسيتوفر مركز معتمد في معبر جنوب وادي عربة لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.