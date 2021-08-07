آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عودة الليالي معتدلة الحرارة اعتبارا من ليل السبت/الأحد

منذ 36 دقيقة
عمان من سمائها.. كما لم تشاهدوها من قبل (ارشيفية- تصوير ‫‏محمد أبوغوش‬)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- يُتوقع بمشيئة الله ان تعاود درجات الحرارة الليلية انخفاضها مقارنة مع الليالي السابقة إعتباراً من ليل السبت/الأحد وحتى ليل الإثنين/الثلاثاء، بحيث يتحول الطقس ليُصبح مُعتدلاً إلى لطيفاً فوق غالبية مناطق المملكة، لاسيما في المرتفعات الجبلية والمناطق السهلية، وتكون درجات الحرارة في ساعات الليل المُتأخرة اقل من 20 درجة مئوية في بعض المناطق خصوصاً الجبلية منها، بحسب موقع طقس العرب.

نسب الرطوبة ترتفع وعودة تشكل الغيوم المُنخفضة في ساعات الليل
بعدما شهدت المملكة ليالي جافة، من المُنتظر أن تعاود نسب الرطوبة الليلية ارتفاعها إعتباراً من ليل السبت/الأحد، بحيث يعود الطقس ليصبح رطباً ليلاً، مع تشكل الغيوم المُنخفضة لاسيما في المناطق المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية بإذن الله.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock