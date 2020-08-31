“عودة المدارس”: تدابير مواجهة كورونا على المحك

آلاء مظهر

عمان- بعد غياب 5 أشهر ونصف الشهر، قضاها طلبة خارج أسوار مدارسهم، يعودون اليوم الثلاثاء إلى مقاعدهم الدراسية، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والعاملين بالمدارس من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

2.145 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، يلتحقون بمدارسهم، أكانت حكومية او خاصة، أو الثقافة العسكرية، أو تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وفق شروط وضوابط اساسية نص عليها البروتوكول الصحي.

وخلال الفترة الماضية، شددت وزارتا التربية والتعليم والصحة، على التزام المدارس، بالاجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وغيرها، لضمان عدم تسلل الفيروس للمدارس.

وحددت اليوم الاول من بداية العام الدراسي لطلبة الصفوف الفردية (الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر)، على ان يكون اليوم الثاني غدا؛ للصفوف الزوجية (الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر)، فيما يكون دوام رياض الاطفال الاحد المقبل.

الناطق الاعلامي لوزارة التربية عبد الغفور القرعان، قال ان اليومين الاولين سيخصصان لتسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس والإرشاد والتوعية، وتدريب الطلبة على البروتوكول الصحي، وتقسيمهم الى مجموعات، واطلاعهم على التفاصيل المتعلقة بالدوام والبروتوكول الصحي، ونظام التناوب، والايام التي سيلتحقون خلالها بالدوام وفقا لذلك.

وبين، في تصريح لـ”الغد”، أن العملية التعليمية ستنتظم بعد اليومين الاولين، وفق البرنامج المدرسي الذي تعده ادارة كل مدرسة، لافتا الى ان الأيام العشرة الأولى للدوام، ستخصص لتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية، لمعالجة فجوات التعلم، وتثقيف الطلبة صحيا.

واشار القرعان الى ان تأخير دوام رياض الأطفال حتى السادس من الشهر الحالي، يهدف لتحقيق أكبر قدر من التباعد، مشيرا الى أن هذه الرياض مشمولة باشتراطات وإجراءات صحية، تحافظ على سلامة الأطفال، اذ سيدخلون مباشرة الى الغرف الصفية، بوجود المعلمات وبمسافات تباعد، ولن يسمح بوجودهم في الساحات.

ولفت الى ان المعلمات ستشرف على هذه الاجراءات، ضمانا للتباعد الجسدي، فيما سيجري تقسيم أطفال الشعبة الواحدة لمجموعتين داخل الغرف الصفية، وضمن المسموح به في البروتوكول الصحي، وتأكيد أنه لا طابور صباحيا أو فعاليات تسمح بالاختلاط.

واكد القرعان ان الوزارة انتهت من اتخاذ اجراءاتها لضمان استقرار العملية التعليمية بالمدارس.

واشار الى ان عدد الطلبة في الصف الاول الاساسي لهذا العام بلغ 64 الفا، فيما بلغ عدد المنتقلين من المدارس الخاصة الى الحكومية حتى الآن 41700، لافتا الى ان الانتقال بين المدارس سيبقى مستمرا حتى السابع عشر من الشهر الحالي، وبلغ عدد المسجلين في رياض الأطفال 60180 طفلا وطفلة.

واوضح القرعان ان الوزارة اتخذت اجراءات عدة، لمواجهة الضغط على الابنية المدرسية بانشاء مبان جديدة واضافات صفية، واستئجار مبان جديدة، والاستعانة بنظام الفترتين الصباحية والمسائية؛ وبلغ عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين 750، تضم نحو 21 الف طالب وطالبة.

وفيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، بين ان الوزارة تستهدف انشاء ابنية مدرسية واضافات صفية للتخلص من المستاجرة تدريجيا، إذ بلغ اجمالي المستاجرة لهذا العام 760 مدرسة.

واكد ان الوزارة وفي اطار استعداداتها للعام الدراسي، تسلمت 9 مدارس اشتملت على 180 غرفة صفية، إضافة إلى 16 مشروعا إضافات صفية، احتوت 99 غرفة، و19 مشروع رياض اطفال، احتوت 44 غرفة، ويتوقع استلام 6 مشاريع تحتوي على 24 غرفة صفية، الفترة المقبلة.

وقال القرعان، ان الوزارة وفرت وطبعت 27 مليون كتاب مدرسي بكلفة 11 مليون دينار، لافتا الى انها وجهت المدارس لشراء الكمامات بـ120 الف دينار، وزودتها بالمعقمات بـ200 الف دينار، اضافة الى 500 الف عبوة صابون ومعقمات، تبرعت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وزعت على مديريات التربية والتعليم.

واوضح ان الوزارة أطلقت رابطًا الكترونيًا (schools.gov.jo) يُتيح لأولياء الأمور والطلبة الاستعلام عن طبيعة الدوام في المدارس الحكومية.

علمًا أن طبيعة الدوام فيها سيخضعه للتحديث وفق الحالة الوبائية في كل منطقة على حدة، ضمن نماذج الدوام التي أعلنتها سابقًا: الدوام الكامل، الدوام بالتناوب، نظام المجموعات المنفصلة، التعليم عن بعد.

وأشار الى ان الوزارة عممت أرقاما للدعم الفني في حال مواجهة مشكلة في فتح الرابط: (0776979090 – 0795369534).

إلى ذلك، أكدت “التربية”، في بيان، أنها ستتعامل بمرونة مع دوام الطلبة في الأيام الثلاثة الأولى، التي خصصتها لاستلام الكتب المدرسية وجداول الدروس، بما يضمن أكبر قدر من التباعد بين الطلبة وتهيئتهم لتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي تدريجيا.

وأشارت إلى أن هذه المرونة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، دعوة لعدم التحاق الطلبة بمدارسهم، مبينة أن تأخير دوام رياض الأطفال الحكومية والخاصة، حتى السادس الشهر الحالي، جاء لتحقيق أكبر قدر من التباعد، نظرا لاصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم في أول يوم دراسي.

على صعيد متصل، قالت الوزارة إن دوام الطلبة في مدارس مدينة سحاب سيكون كالمعتاد للصفوف الفردية اليوم، والصفوف الزوجية غدا.

واستثني من الدوام اليوم من يسكنون في بنايات معزولة، أو يعانون أمراضا صدرية وتنفسية مزمنة، أو السرطان أو السكري أو السمنة، أو من يعانون أمراضا طارئة كالانفلونزا والرشح.

وأوضحت الوزارة أن المعلمين القاطنين في سحاب ويعملون بمدارسها، سيكون دوامهم كالمعتاد، ما عدا الذين يسكنون في بنايات معزولة.

ولفتت إلى أن المعلمين القاطنين في المدنية، ويعملون بمدارس خارج المدينة، عليهم التوجه لمديرية تربية سحاب لتوزيعهم على المدارس بحسب الحاجة.

ودعت الوزارة المعلمين الذين يقطنون خارج مدينة سحاب ويعملون في مدارسها، التوجه لأقرب مديرية لمكان سكنهم لتوزيعهم على المدارس بحسب الحاجة.

إلى ذلك؛ قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون التعليم عن بعد وحتى إشعار آخر في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث في حيي: الربوة بلواء ماركا، والأشرفية بلواء قصبة عمان، استنادا على توصيات خلية الأزمة وتبعا للوضع الوبائي المستجد.