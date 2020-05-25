عودة النقل العام للعمل غدًا.. نصف حمولة المركبة من الركاب ومنع التنقل بين المحافظات

عمان- أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي، أن وسائل النقل العام مستثناة من العمل بنظام الفردي والزوجي، لكنها مشمولة بقرار منع التنقل بين المحافظات.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن وسائل النقل العام على تنوعها مستمرة بالعمل بعد عطلة العيد التي تنتهي مساء اليوم وفق إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة مسبقا، وأبرزها أن لا يزيد عدد الركاب بالحافلة الواحدة عن 50 بالمئة من العدد الكلي المرخص لها لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، إلى جانب وجود معقمات للأيدي والالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات من قبل الركاب والسائق.

وأضاف ان هناك مطالبات بعمل وسائل النقل العام وفق نظام الفردي والزوجي نظرا لإجراءات التباعد الجسدي المتبعة وقلة أعداد الركاب.

وتابع اللوزي أن وسائل النقل العام مشمولة إلى إشعار آخر بقرار منع التنقل بين المحافظات بالرغم من عودة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص إلى أعمالهم اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء. (بترا)