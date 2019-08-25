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عودة الهدوء إلى شوارع الرمثا (فيديو)

منذ ساعتين
الرمثا صباح اليوم
الرمثا صباح اليوم

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أحمد التميمي

الرمثا– عاد الهدوء إلى مدينة الرمثا اليوم الأحد، بعد ليلة من الاحتجاجات تخللها أعمال شغب فيما ردت قوات الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وعملت آليات بلدية الرمثا منذ ساعات الصباح على إزالة مخلفات الأنقاض، وتبين وجود أضرار جسيمة في متتلكات البلدية.

وتجددت أعمال الشغب في مدينة الرمثا رغم الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا، مساء السبت، والذي نص على إنهاء جميع أشكال التصعيد.

وأغلق محتجون الشارع الرئيس في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة، فيما أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المحتجين. وفي وقت لاحق انسحبت قوات الدرك من شوارع مدينة الرمثا.

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