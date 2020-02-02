عودة الهدوء في منطقة الحي الشمالي بإربد

احمد التميمي

اربد – شهدت منطقة الحي الشمالي في اربد هدوءا نسبيا بعد أعمال احتجاج شهدتها المنطقة على خلفية إقدام عشريني على الانتحار شنقا داخل منزله احتجاجا، حسب ادعاء ذويه على قيام كوادر بلدية اربد على مصادرة بسطته التي تعتبر المصدر الوحيد لدخله.

ووافق ذوو الشاب العشريني انس الجمرة على استلام جثته تمهيدا لدفنه ظهر اليوم في مقبرة الرمثا، وفق النائب الأسبق يونس الجمره.

بدورة، أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني استمرار كوادر الأسواق بتنظيم الأسواق ومنع البسطات المخالفة التي تعيق حركة السير والمرور مع إيجاد بديل لهم خلال الأيام المقبلة.

وجدد بني هاني تأكيده أن البلدية لم تعترض بسطة الشاب المتوفي منذ أكثر من 40 يوما وان البلدية في كثير من الأحيان تتغاضى عن أصحاب البسطات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن وعدم وجود وظائف لهم.

وأشار بني هاني إلى أن البلدية تطبق الأنظمة والتعليمات وقامت باستحداث العديد من المناطق في اربد من اجل تنظيم البسطات، إلا أن الصحاب البسطات يرفضون الانتقال إليها.

وأشار إلى أن البلدية بإجراءاتها لا تريد قطع أرزاق بعض أصحاب تلك البسطات التي يعتاشون منها، إلا إنها مع تنظيمهم بحيث لا يتم إغلاق الشوارع.

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