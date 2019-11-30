عودة بطولة المملكة للملاكمة للإناث وسط مشاركة كبيرة

عمان – الغد – انطلقت الجمعة منافسات بطولة المملكة للملاكمة للإناث للفئات الثلاث (السيدات والشابات والناشئات) والتي ينظمها الاتحاد الأردني للملاكمة على مدار يومين في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 80 لاعبة في الفئات الثلاث من مختلف نوادي ومراكز الملاكمة المنتشرة في المملكة.

وأشارت عريفة بسيسو رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد الأردني للملاكمة على أهمية إقامة هذه البطولة بعد غياب طويل نظراً لقلة اللاعبات الممارسات لرياضة الملاكمة في السنوات الأخيرة.

وقالت بسيسو :” البطولة تشهد مشاركة أكثر من 80 لاعبة لأول مرة في تاريخ الملاكمة الأردنية ، لقد بذل الجميع جهوداً كبيرة لتشجيع الفتيات على المشاركة في بطولة المملكة”.

وأضافت :” خلال الأسابيع الماضية كل اللاعبات تدربن بشكلٍ مكثف استعداداً للمشاركة في البطولة والظهور بشكل جيد وهذا ما أدى إلى ارتفاع المنافسة مع بدء البطولة”.

وأكدت بسيسو أن الاتحاد الأردني للملاكمة يسعى لإعداد منتخب وطني نسوي قوي خلال الفترة القادمة بهدف المشاركة في البطولات الخارجية والمنافسة على التأهل إلى الألعاب الأولمبية.