عودة بعثة قوات الدرك من رحلة الحج المسيحي

عمان – عادت إلى أرض الوطن مساء أمس الاثنين، بعثة الحج المسيحي الأولى التي سيّرتها المديرية العامة لقوات الدرك إلى القدس لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة.

وجاء تسيير البعثة التي التقت مدير أوقاف القدس عزام الخطيب، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتوفير كافة سبل الدعم لجميع منتسبي قوات الدرك والأجهزة الأمنية.

وشارك عدد من منتسبي قوات الدرك العاملين والمتقاعدين وعقائلهم في الرحلة التي اشتملت على زيارة إلى قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة، ودرب الآلام المقدس، وكنيسة البشارة في الناصرة، والعديد من المواقع والمزارات الدينية، كما شاركت البعثة الصلاة في كنيسة المهد ببيت لحم.

وقال مشرف ترتيبات البعثة مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، إن هذه الزيارة تأتي تجسيداً للاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورعايته لها والحفاظ عليها.

وقال: ندعو من هذه البقعة الطاهرة من أجل أن يحلّ السلام ومن أجل الساعين إلى السلام والعدل، ومن أجل الوصيّ على سلام هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية صاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني، ونقول مجدداً أننا سنبقى جميعا على العهد وفاء للسماء ومحبة للانسان. -(بترا)