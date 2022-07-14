عودة تويتر بعد عطل فني

قال موقع ذا فيرج إن شبكة تويتر تواجه أعطالاً على نطاق واسع وفي مختلف تطبيقاتها، سواء عبر الويب أو تطبيق الهاتف وحتى في تطبيق TweetDeck الخاص بالشركة لإدارة حسابات المنصة.

وتوجد آلاف الشكاوى حول المشاكل والأعطال الفنية على تويتر، ولكن صفحة حالة تويتر تشير إلى أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي.

ويعمل موقع تويتر على الويب عند محاولة فتحه، لكنه لا يسمح بتسجيل الدخول إلى الخدمة أو الوصول إلى التغريدات.

ويعتبر هذا الخلل الأكبر الذي يصيب تويتر منذ تعرضه لسلسلة من المشاكل في فبراير الماضي. وتعرضت تويتر للأعطال مرتين خلال أسبوع في فبراير.

ولم يستطع المستخدمون الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب خلل فني كان يمنع الصفحة الرئيسية للمستخدم من التحميل وكذلك منع التغريدات من النشر.

وتأتي هذه الإشكاليات الأخيرة في تويتر بعد أيام من تقديم الشركة دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بعد تراجعه عن الاستحواذ على تويتر ومحاولته الانسحاب من إتمام الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار، مدعياً أن تويتر لم تلتزم بتلبية طلبات تقديم المعلومات عن الحسابات التي تتحكم بها الروبوتات.