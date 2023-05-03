عودة حبس المدين.. هل تزيد السيولة بالأسواق؟

رهام زيدان

عمان- بعد أن سادت حالة من الجدل حول قرار الحكومة بإعادة العمل بحبس المدين أكد تجار وخبراء أن هذا القرار سيساعد على توفير سيولة كانت معطلة في السوق الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنشيط دوران الحركة التجارية.

يأتي هذا في وقت قررت فيه الحكومة وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين.

وأوقفت الحكومة اعتبارا من يوم الأحد الماضي العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لغاية 30 نيسان (إبريل) وصدر أمر للدفاع للعمل به أول مرة ما بين 29/3/2021 وحتى 31/12/2021 إلا أنه تم تمديده عدة مرات وصولا إلى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن “وقف العمل بهذا القرار يمكن أن يكون وسيلة لتوفير سيولة في السوق إذ كانت الأسواق محليا تعاني من شح في هذه السيولة التي تعد أساسا في الحركة التجارية وحجم المبيعات”.

وبين الرفاعي أن هذا الإجراء سيساعد على ضخ السيولة في الأسواق بما ينعكس إيجابا على القطاع التجاري والخدمي.

وأوضح أنه يمكن للمدينين عمل تسوية مقبولة ودفع جزء من الدين وتقديم التزامات بالسداد، وتنظيم التزاماته الشهرية على سبيل المثال بموجب هذه التسوية، كما يتمكن الدائن أيضا من ترتيب مصادر دخله وفقا لهذه التسوية أيضا.

من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة إن “قرار وقف حبس المدين الذي كان معمولا به كان يتعلق بأوراق مالية لها صفة التداول السريع، وأن ضمان تأمينها في القطاع التجاري سيكون له أثره في التعامل سواء فيما يخص المنتجين أو التجار”.

وقال “عدم السداد سابقا كان يسبب نوعا من الإرباك انعكس على تنفيذ الالتزامات، وأن الالتزام بالسداد سيؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وإعادة الثقة بين المتعاملين في الأسواق وبالتالي زيادة حجم النشاط التجاري”.

ورأى المدادحة أن استمرار تراكم الديون والالتزامات نتيجة عدم سدادها سيؤدي إلى عجز كبير مستقبلا عن السداد، مؤكدا أيضا أن الهدف الأول ليس هو حبس المدين بقدر إعادة الثقة بين الأطراف وعمل تسويات مرضية.

أما الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري، فقال “يجب أن تكون هناك حلول بينية ما بين التجار والمدينين بهدف إنعاش الحركة التجارية”.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأردنيين يقعون تحت المطالبات المالية وهم أساس غير قادرين على سدادها، مبينا أن التجربة السابقة بوقف حبس المدين والتي أدت إلى زيادة عدد المدينين قد تشكل ردة فعل لدى بعض التجار بالإعراض عن التعامل بالشيكات والديون.

وفي آخر تمديد لأمر الدفاع والذي انتهي العمل به نهاية نيسان (إبريل) جرى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مائة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مائة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.