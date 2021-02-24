عودة حظر الجمعة وتقليص ساعات التجول الليلي

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 26

عمان-الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدفاع رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ الذي ينصّ على التقيّد بمسافات التباعد، وارتداء الكمامات.

وأكد العايد مساء الأربعاء، على حظر تجوّل شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر، وأنه سيتمّ تخصيص ساعة لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، ومنع تجوال الأفراد من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً من كل يوم.

وأضاف الوزير أنه تم تشديد العقوبات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد، و تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة.