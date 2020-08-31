عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها

ابراهيم المبيضين

عمّان – أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور أمس ان شبكة الإنترنت في المملكة تعمل بكامل طاقتها في بلد يقدر فيه عدد اشتراكات الإنترنت بأكثر من 8.3 مليون اشتراك معظمها لإنترنت الموبايل.

وأوضح الجبور في تصريحات صحفية لـ”الغد” ان المشاكل التي واجهت استخدام مجموعة من التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت خلال أول من أمس كانت “مشاكل عالمية وليست محلية” واثرت على مجموعة من التطبيقات والخدمات المبنية على الحوسبة السحابية في العالم وقد جرى التعامل معها وحلها من قبل الشركات العالمية المزودة لخدمات الربط العالمية.

وأكد الجبور ان الهيئة عملت وتواصلت مع الجهات المعنية محليا ودوليا لتقصي الحقائق وتحديد الأسباب للمشاكل التي واجهت التطبيقات المبنية على الإنترنت في سحابة يوم الاحد الماضي والتي استمرت لساعات، حتى جرى حل هذه المشاكل عالميا وعودة الشبكة الى كامل طاقتها مساء الاحد.

وأكد ان الشبكة العنكبوتية في الأردن والتطبيقات المستخدمة لم تشهد أية مشاكل يوم أمس كاملا، وهو ما يعني عودة الأمور الى مجراها الطبيعي، لافتا الى ان الهيئة وضمن واجبها تتابع اية مشاكل على الخدمات سواء كانت عالمية او اقيلمية او محلية وخصوصا خدمات الإنترنت التي تعتمد بشكل اساسي على الربط مع كوابل وشبكات اقليمية وعالمية.

وواجهت بعض كبرى الشركات العالمية المتخصصة بربط توصيل خدمات نقل البيانات (الإنترنت) يوم الأحد مشاكل توقف وانقطاعات متكررة في الانظمة التابعة لها على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي مما أثر سلبا على معظم التطبيقات العاملة من خلالها ومن ضمنها منظومات الحوسبة السحابية في توصيل خدماتها للمشتركين وتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب. واصبحت خدمات الإنترنت في الأردن والعالم من اساسيات الحياة اليومية ، وقد دخلت وعالجت العديد من تفاصيل حياتنا اليومية واسهمت في تسيير الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية من سرعة في الإنجاز وسهولة وتخفيض في التكاليف وزيادة الإنتاجية.