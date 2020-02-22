عودة فعالية “جواهر الخفية” ضمن مهرجان دبي للمأكولات

دبي- تستعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات لتقديم مجموعة هائلة من الخيارات والتجارب التي تضمن المتعة والترفيه في عالم المأكولات أكثر من أي وقت مضى. ومن بين أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي التي تمتد على مدار 18 يوماً في جميع أنحاء دبي، تقام فعالية “جواهر دبي الخفية” التي تتيح للذواقة فرصة التصويت لاختيار مطاعمهم المفضلة، وذلك خلال الفترة من 16 شباط (فبراير) إلى 11 آذار (مارس) 2020، بينما سيتم الإعلان عن أسماء المطاعم الفائزة خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يوم 14 آذار (مارس) المقبل.

وتسلط فعالية “جواهر دبي الخفية” الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) في مشهد الطعام المتنامي في دبي؛ حيث تم اختيار قائمة مختصرة من 40 مطعماً ومقهى ومنفذاً للطعام من قبل مستخدمي منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً تعكس تنوع خيارات الطعام في المدينة، وتشمل قائمة هذا العام مأكولات عالمية مختلفة بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة واليابانية التقليدية، وحتى مطبخ هاواي والمأكولات الأوزبكية والإثيوبية.

ومن أبرز المزايا التي تعتمد عليها المطاعم المشاركة في فعالية “جواهر دبي الخفية” هو أنها تقدم خيارات أصيلة وشهية من المأكولات وبأسعار تنافسية. ويجب على كل مطعم ضمن القائمة أن يقدم الوجبة الواحدة بسعر لا يزيد على 100 درهم إماراتي، بالإضافة إلى وجبات من طبقين تكفي لشخصين مقابل 30 درهماً إماراتياً فقط. وتتنوع الخيارات المتاحة ما بين المطاعم الهندية والأميركية والأندونيسية واللبنانية؛ حيث تمنح ذواقة الطعام الكثير من الجواهر التي يمكن استكشافها خلال هذه الفعالية التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2020.

ومن خلال الشراكة مع منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، سيحظى جمهور المهرجان من سكان المدينة وزوارها بفرصة التصويت لاختيار مطعمهم المفضل ضمن قائمة “جواهر دبي الخفية”. وبناءً على نتيجة التصويت، ستضمن المطاعم التي تحظى بأعلى عدد من الأصوات، موقعاً لها ضمن قائمة أفضل 10 جواهر خفية للعام 2020. كما تتوفر فرصة الفوز لجمهور المشاركين في عملية التصويت أيضاً، حيث يحظى 20 مشاركاً محظوظاً بقسيمة شراء بقيمة 500 درهم إماراتي إضافة إلى عضوية ذهبية في منصة زوماتو. (يتم اختيار الفائزين عشوائياً).