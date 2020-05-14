“عودة لافتة” للجرائم تعقب تخفيف إجراءات حظر التجول

طلال غنيمات

عمان- شهدت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة، عودة ملحوظة بارتكاب الجرائم، رغم الانخفاض الكبير والملموس في مستوى ارتكابها خلال الفترة التي أعقبت بدء فرض حظر التجول بسبب جائحة كورونا في منتصف آذار (مارس) الماضي.

ويرجع أن يكون سبب ارتفاع معدلات الجريمة مؤخرا ، إلى انتهاء فترات الحظر الشامل التي طبقت منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، حيث كان الحظر الشامل عاملا مباشرا في الحد منها نتيجة غياب الاختلاط والاحتكاك بين أفراد المجتمع.

أما أبرز القضايا والجرائم التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، والتي وصلت لنحو عشر جرائم، فكان أغلبها مشاجرات جماعية تخلل بعضها إطلاق أعيرة نارية، بالإضافة لحادثتي طعن، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

ولعل “أبشع” تلك الجرائم على الإطلاق كانت في جنوب العاصمة عمان، حين أقدم شاب على طعن شقيقته البالغة من العمر 14 عاما، مما أدى إلى وفاتها، حيث جرى تحويل القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر توقيف الجاني في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل القصد.

ومن بين الجرائم التي أثارت ردودا واسعا بشأنها، هي حادثة الخطف التي تعرض لها مواطن في محافظة الزرقاء، وقام فاعلوها بطلب فدية قدرها مليونا دينار لإطلاق سراحه، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت بسرعة قياسية من تحرير، وضبط الجناة.

وفي منطقة النصر بعمان، اندلعت مشاجرة جماعية، نتج عنها أربع إصابات بأعيرة نارية، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي الذي وصف حالاتهم بين الحسنة والمتوسطة، بينما شهد لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، مشاجره جماعية أيضا، نتج عنها إصابتان بأعيرة نارية، وتم إسعاف المصابين ونقلهما إلى مستشفى معاذ بن جبل.

كما وقعت في منطقة حرثا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، مشاجرة جماعية ثالثة نتج عنها سبع إصابات بجروح ورضوض نتيجة التشابك والتشاجر بالهروات والحجارة، رافقها حريق مركبة بالكامل ومنزل أيضا.

وفي محافظة الطفيلة جنوبي المملكة، وقعت مشاجرة جماعية نتج عنها سبع إصابات، تمثلت بجروح ورضوض وكسور، إثر خلافات بينهم، وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الطفيلة العسكري.

وشهدت منطقة جاوا في لواء القويسمة بعمان، مشاجرة جماعية إثر خلافات بين مجموعة من الاشخاص، نتج عنها إصابة شخص بعيار ناري في منطقة الرقبة، ووصفت إصابته بالبالغة، فيما شهدت كذلك منطقة الوحدات في عمان، مشاجرة جماعية، نتج عنها إصابتان بأعيرة نارية من سلاح “بمب آكشن”، وتم إسعاف المصابين ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، كما وقعت مشاجرة أخرى في منطقة المقابلين بعمان أيضا، بين أصحاب سوابق نتج عنها إصابتان بأعيرة نارية.

وفي منطقة السامك بلواء ناعور في عمان، وقعت مشاجرة جماعية نتج عنها إصابه بعيار ناري، وفي منطقة إيدون بإربد، أقدم شاب على طعن شقيقه في منطقة البطن ولاذ بالفرار، فيما تم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الأميره بسمة.