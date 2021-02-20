عودة لينارد وجورج توقف سلسلة يوتا بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – تعافى كواهي لينارد من اصابة في ساقه وسجل 29 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى ثأر سريع من الخسارة أمام يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومع عودة لينارد وايضا النجم الآخر بول جورج من الاصابة، تخطى كليبرز ضيفه يوتا 116-113 بعد يومين من خسارته على الملعب عينه 96-114، ليوقف سلسلة جميلة من تسعة انتصارات لجاز.

وغاب لينارد، حامل اللقب سابقا مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز، ثلاث مباريات لاصابة في ساقه، فيما غاب جورج عن سبع مباريات لاصابة في ابهامه.

ووجد جاز عدة طرق لتخطي منافسيه والتربع على صدارة الدوري مع 24 فوزا، لكن كليبرز تفوق بالمتابعات الدفاعية والهجومية (45-38).

نجح خمسة من لاعبي ثالث المنطقة الغربية بتسجيل عشر نقاط أو أكثر، فاضاف باتريك بيفرلي 19، جورج 15، والبديلان لو وليامس 19 وماركيس موريس جونيور 17.

ولدى يوتا الذي مني بخسارته الثانية فقط في آخر 22 مباراة، حاول دونوفان ميتشل كالعادة حمل فريقه، لكن نقاطه الـ35 (بينها 4 ثلاثيات) لم تكن كافية إلى 23 من الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش. (أ ف ب)