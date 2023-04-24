عودة ميسي إلى برشلونة مرهونة بترتيب أوضاعه المالية

برشلونة – يحلم نادي برشلونة بإعادة هدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى معقله “كامب نو”، في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد مرور عامين على رحيله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغادر “البرغوث الأرجنتيني” صفوف برشلونة قبل عامين وتحديدا في حزيران (يونيو) من العام 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة، لعدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله بين صفوفه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي، والناجمة عن جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وينتهي عقد ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي وتحديدا في 30 حزيران (يونيو) 2023، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني بعد إلى اتفاق بشأن التجديد، رغم أن عقده ينص على التمديد لموسم آخر اختياري.

ويُخطط برشلونة إلى تقديم توقعاته المالية إلى رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” في الأسبوعين المقبلين، وكيفية التعاقد مع ميسي؛ وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من أجل الشروع في خطوات استعادة النجم الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة إن رابطة “الليغا” أكدت للمسؤولين في برشلونة بشكل مبدئي، أن ميسي لن يكون قادرا على اللعب مجانا، حتى لو تعهد بذلك؛ إذ يجب أن يتلقى اللاعب الأرجنتيني راتبا سنويا من النادي الكاتالوني.

وسيعرض برشلونة لميسي عقدا مدته عامين براتب سنوي قيمته 12 مليون يورو صاف في الموسم، وسيتم تقديم ذلك لرابطة الليغا من أجل الموافقة على إعادة النجم الأرجنتيني إلى “البرسا”.

ورغم أن نائب رئيس التسويق في برشلونة، جولي جويو، قال إن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس سيكون “غبيا جدا إذا لم يساعد النادي” في إعادة التعاقد مع الأرجنتيني، لكن خافيير نفسه أوضح أنه لن يتم تقديم أي خدمات وعلى برشلونة اتخاذ الكثير من الخطوات لترتيب أوضاعه المالية أولا، قبل منحه الضوء الأخضر لعرض صفقة جديدة على ميسي.

وسيتعين على برشلونة أيضا تفعيل رافعة اقتصادية أخرى عن طريق بيع حقوق النادي، على غرار ما قام به النادي الكاتالوني في الموسم الماضي، لتأمين الأموال اللازمة لإتمام تعاقداته الجديدة.

ويدخل برشلونة في الوقت الراهن، المرحلة النهائية من عملية بيع 24 % من المركز السمعي والبصري التابع له، إلى جانب بحث فكرة بيع حصة جديدة من استوديوهات برشلونة لتأمين الأموال اللازمة للموسم المقبل، كما سيحتاج النادي بعد ذلك إلى توفير 200 مليون يورو من رواتب الفريق الحالية، نصفها من عوائد بيع اللاعبين، وتحديدا إحدى جواهره الشابة، إنسو فاتي أو فيران توريس.

وأجرى الدوري الإسباني تعديلا على القواعد المتعلقة بحجم الأموال التي يمكن للنادي احتسابها كدخل من الأصول غير الرياضية؛ لذا سيكون برشلونة مطالبا بتوفير مبلغ الـ100 مليون يورو من بيع أحد اللاعبين بجانب تخفيض رواتب اللاعبين.

وجدير ذكره أن ميسي يعد من أبرز أساطير برشلونة على الإطلاق، حيث لعب في صفوفهم 16 موسما، خاض فيها 778 مباراة، وسجل 672 هدفا مع تقديمه 303 تمريرات حاسمة، ليقود البلوغرانا نحو الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.-(وكالات)