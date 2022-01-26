عودة ناجحة لديفيس مع ليكرز ومجنونة لكليبرز

لوس أنجليس – استفاد لوس أنجليس ليكرز من عودة نجمه أنتوني ديفيس بعد غياب دام 17 مباراة للفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-96، أول من أمس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين نجح جاره كليبرز في قلب تأخره بفارق 35 نقطة إلى فوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-115، في ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ”ان بي ايه”.

على ملعب “باركليز سنتر”، أسهم ديفيس في 8 نقاط و4 صدات وتمريرتين حاسمتين بعد شفائه من التواء في ركبته اليسرى، فيما تألق زميله ليبرون جيمس بتسجيله 33 نقطة وأضاف إليها 7 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

وبعدما نجح نتس في العودة إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطتين 69-71 في الربع الثالث، أعاد جيمس عقارب الساعة إلى الوراء بتسجيله 7 نقاط توالياً، ليوجه صفعة موجعة لآمال منافسه.

ولم يكتفِ “الملك” بهذا القدر، بل “سرق” في اللحظات القاتلة الكرة مرتين في 40 ثانية، ليسجل سلة ساحقة في المرتين ضامناً لليكرز أكبر فارق في المباراة 100-85.

أثنى جيمس على عودة زميله ديفيس، قائلاً “مجرد حضوره ألهم النادي”. وتابع “أضفنا لاعباً مميزاً في الملعب. لا يمكن التركيز عليّ فقط، راس (ويستبروك) وميلو (كارميلو أنتوني)”.

واستغل جيمس خوضه المباراة في نيويورك لإشعال فتيل المنافسة، علماً أنه كان غاب عن اللقاء الأخير لفريقه في هذه المدينة عقب إيقافه بسبب شجار.

وضمن السياق ذاته، قال “اشتقت لمشاركتي الأولى في نيويورك بعد الإيقاف. آمل في أن أكون قد تمكنت من جعلهم يشعرون بالفخر”، متحدثاً إلى الجماهير التي شجعته.

وأضاف ماليك مونك 22 نقطة، منها 6 رميات ثلاثية، في حين كانت نسبة تسديدات ليكرز الناجحة 47.2 في المائة. وأسهم ويستبروك في 15 نقطة وأنتوني 13.

وفي المقابل، أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس (ثالث المنطقة الشرقية)، رغم جهود جيمس هاردن الذي حقق “تريبل-دابل” مع 33 نقطة و12 مرتدة و11 تمريرة حاسمة.

وأصيب دورانت بالتواء في الرباط الجانبي الإنسي في ركبته اليسرى خلال الربع الثاني من فوز فريقه على ملعبه أمام نيو أورليانز بيليكانز 120-105 في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وفي المقابل، تم حظر إيرفينغ من خوض المباريات البيتيّة لفريقه من قبل مسؤولي الصحة في مدينة نيويورك على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحافظ ليكرز الذي حقق فوزه الـ24 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة أيضاً، على مركزه الثامن في الغربية، أمام جاره كليبرز التاسع الذي حقق ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ”أن بي ايه” بعدما كان متأخراً بفارق 35 نقطة قبل الاستراحة.

وعادل كليبرز ثاني أكبر عودة في تاريخ الدوري، بعد فوز ساكرامنتو كينغز على شيكاغو بولز في العام 2009، إثر تأخر الأول بفارق 35 نقطة.

ويحمل يوتا جاز الرقم القياسي بعدما قلب تخلفه بفارق 36 نقطة أمام دنفر ناغتس إلى فوز في العام 1996.

وبعد شوط أول كارثي، دفع تايرون لو مدرب كليبرز لوضع ريدجي جاكسون والكرواتي إيفيتسا زوباتس على مقاعد البدلاء، نجح الفريق الضيف في العودة إلى أجواء اللقاء بفضل لوك كينارد صاحب 25 نقطة، منها 7 في الثواني التسع الأخيرة، وتسديدة من خارج القوس عند الصافرة مع حصوله على خطأ، إلى 8 مرتدات و6 تمريرات حاسمة في 30 دقيقة.

وسجل أمير كوفي 29 نقطة لصالح كليبرز هي الأعلى في مسيرته، فيما تلقى ويزاردز هزيمته الرابعة توالياً.

قال المدرب لو “واصلنا تقليص الفارق”، مضيفاً “عندما وصلنا إلى (فارق) 10، قلت لنفسي.. حسناً، لدينا فرصة حقيقية، لدينا فرصة حقيقية هنا إذا تمكنا من الحصول على بعض التوقفات”.

وعلى ملعب “تشايس سنتر”، فاز غولدن ستيت ووريورز ثاني المنطقة الغربية على ضيفه دالاس مافريكس الخامس بنتيجة 130-92.

وتلقى الخاسر صفعة ثانية، بعدما أصيب لاعبه تيم هاردواي جونيور بكسر في قدمه اليسرى سيبعده بالتأكيد لفترة طويلة عن الملاعب.

وبرز لاعبو ووريورز بلعبهم الجماعي وبنسبة نجاحهم في الرميات مع 55.3 في المائة، على صورة الخماسي الكونغولي الديمقراطي جوناثان كومينغا صاحب 22 نقطة (8 رميات ناجحة من أصل 9)، وستيفن كوري (18 نقطة و9 مرتدات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (15 نقطة و6 تمريرات حاسمة) وجوردان بول (17 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (14 نقطة).

وتألق في صفوف مافريكس، السلوفيني لوكا دونتشيتش مع 25 نقطة و8 مرتدات، لكنه لم يخض الربع الرابع مفضلاً إراحة رقبته بسبب الأوجاع التي يعاني منها منذ مباريات عدة.

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيو أورليانز بيليكانز 117-107، في مباراة تألق خلالها نجم الأول الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 42 نقطة وأضاف إليها 14 مرتدة و4 صدات.

وفي مباراة أخرى، قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 28 نقطة إلى 21 مرتدة و9 تمريرات حاسمة فريقة دنفر ناغتس سادس المنطقة الغربية للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز صاحب المركز الرابع عشر في الشرقية بنتيجة 110-105.-(أ ف ب)