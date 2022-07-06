عودة 1440 لاجئا سوريا العام الحالي

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم “طوعاً” منذ بداية العام الجاري 2022.

الناطق باسم المفوضية مشعل الزبن، قال في تصريحات لـ “هلا أخبار”، إن 1440 لاجئاً سورياً عادوا لبلادهم من الأردن، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أيار الماضي.

وأوضح الزبن، أن العام 2019 شهد أكبر عدد من اللاجئين العائدين لبلادهم بحوالي 30 ألفا، لتنخفض في العام 2020 بسبب تجدد القتال وجائحة كوفيد19 حيث بلغ 3549 لاجئا، في حين بلغ عدد العائدين في العام 2021 نحو 5500″.

وشدد الزبن على أن أي عودة للاجئين إلى بلادهم يجب أن تكون عودة طوعية تضمن أمان وكرامة اللاجئين.

ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، قال في تصريح سابق، إن استطلاعات رأي تجريها المفوضية تظهر أن “أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب، وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك.

ويصنف الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بالنسبة لعدد اللاجئين فيه مقارنة مع عدد السكان.

طلبات اللجوء من أفغانستان

من ناحية أخرى، قال الزين في حديثه لـ “هلا أخبار”، إن المفوضية لم يردها أي طلبات لجوء جديدة من أفغانستان للأردن.

وبين الزبن، أن معظم اللاجئين الأفغان، يتجهون نحو إيران وباكستان.

وأتاحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، التقدم بطليات اللجوء وفق شروط، وذلك وفق ما نشر عبر موقعها الإلكتروني.