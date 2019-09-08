“عوده” يساهم في زراعة أشجار مثمرة مع العربية لحماية الطبيعة

عمان – انطلاقا من برنامج المسؤولية الاجتماعية وحرصه الدائم على تقديم مبادرات متميزة، وبالتنسيق مع “نوى” – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، قام فريق من موظفي بنك عوده (فروع الأردن) بالتطوع ضمن برنامج “القافلة الخضراء” الذي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة. وقام الفريق بزيارة مدينة السلط والمشاركة في زراعة أشجار مثمرة في منطقة الصبيحي. وتعكس هذه المبادرة نهج البنك القائم على تفعيل دور الشباب وتوعيته حول أهمية حماية الطبيعة والاهتمام بالبيئة.

يذكر أن برنامج “القافلة الخضراء” برنامج بيئي زراعي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة في الأردن منذ العام 2003 بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زراعة الأشجار المثمرة لتوفير مصدر دخل إضافي لأسر المزارعين، بما يخفف من معدلات الفقر والبطالة خاصة في المناطق المهمشة والأقل حظا. بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار والعناية بها كثروة حضارية مستدامة للأجيال القادمة. وتعقيبا على هذه المبادرة، عبّر موظفو بنك عودة المشاركين بالفعالية عن سعادتهم الغامرة واستمتاعهم بالوقت الذي قضوه في زراعة الأشجار، مؤكدين أهمية التطوع في مختلف الفعاليات التي يقيمها البنك.

ويعتبر بنك عوده (فروع الأردن) من البنوك الناشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وداعم رئيس للكثير من النشاطات.