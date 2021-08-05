عوض الرابح بسيارة MG5 بمسابقة البحث عن الكنز

انطلاقا من سعي الشركة المعاصرة لتزويد المعدات لمواكبة كل ما هو جديد وعصري، قام الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الأردن بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة A.R.E.A، الشركة المشغلة لتطبيق WININ لتقديم الجائزة الكبرى في مسابقة البحث عن الكنز.

تتركز فكرة المسابقة على قيام اللاعب بالدخول إلى تطبيق WININ والذهاب إلى قسم مسابقة “البحث عن الكنز” أو “Treasure Hunt”، لإظهار أول لغز، يشير اللغز الى مكان موجود في العاصمة الأردنية عمّان، وعند حلّ اللغز يجب على اللاعب تحريك شخصيته على الخريطة الموجودة في التطبيق للوصول للمكان، عند الإجابة الصحيحة سيظهر اللغز التالي، يجب على المتسابقين حل 6 ألغاز والذهاب إلى أماكنها عن طريق الخريطة الموجودة في التطبيق، حتى الوصول الى اللغز الأخير والفوز بواحدة من الجوائز النهائية، تقدم المعاصرة الجائزة الكبرى سيارة MG 5 موديل 2020 مجمركة ومرخصة ومؤمنة.

أقيم في معرض إم جي للسيارات حفل إعلان الفائزين وتسليم الجوائز حيث فاز السيد محمد بكرمحمد العوض بالجائزة الكبرى سيارة MG 5 مجمركة مرخصة، سيارة MG5 الحاصلة على جائزة أفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط للعام 2020، تأتي بمحرك 1.500 سي سي بقوة 118 حصان و 150 نيوتن / متر ، تعد إم جي 5 واحدة من أكثر سيارات السيدان المفضلة للعمل أو للمتعة على حد سواء، حيث يمكنك أن تكون على ثقة تامة بأن هذه السيارة قادرة دائماً على تقديم أفضل أداء إلى أقصى حد.

حيث عبّر المهندس محمد شاهين، مدير عام المعاصرة عن سعادته بالشراكة مع تطبيق WININ في هذه الحملة، معرباً عن ثقته بنجاحها الكبير على مستوى الأردن، ومؤكداً على أن التطبيق ومن خلال تقنية الواقع المعزز التي يستخدمها يعتبر بيئية اعلانية افتراضية جديدة لم يتم استخدامها من قبل في العالم العربي من قبل أي تطبيق.

وفي هذه المناسبة، عبّر السيد بشير مريش، الرئيس التنفيذي لشركة A.R.E.A ، عن حماسه لإطلاق مسابقة “البحث عن الكنز” في الأردن حيث قال:” بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق تطبيق WININ في الأردن وفي العالم العربي والانتشار الواسع له بين شرائح المجتمع، قررنا إطلاق مسابقة “البحث عن الكنز” بجوائزها الأضخم في الأردن، وسعدنا بتوقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الشركات في السوق الأردني والتي ساعدتنا على الوصول الى مجموع جوائز بقيمة ضخمة، سيسهم في انتشار المسابقة على مستوى واسع”.