عون: الجيش ضمانة استقرار لبنان ووحدته

بيروت- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، أن الجيش ما زال يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على “تويتر”، بمناسبة عيد الجيش، الذي يصادف 1 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف عون، أن “التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش، علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية”.

ودعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية “التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم”.

ويحل عيد الجيش هذه السنة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة يمر بها لبنان، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.

وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف عون، الإثنين، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري جراء خلافات مع رئيس البلاد.-(الاناضول)