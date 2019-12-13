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عون: بدء التنقيب عن النفط العام المقبل

منذ 4 ساعات

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بيروت – اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صحافي” ان العام المقبل سيشهد بدء اعمال التنقيب عن النفط والغاز ما يعطي دفعاً ايجابياً للاقتصاد اللبناني”.
وكان عون تسلم اليوم من وزيرة الطاقة والنفط ندى البستاني نسخة عن اول رخصة حفر بئر نفطي تم منحها لشركة ” توتال” الفرنسية . وسبق ذلك قيام البستاني بتسليم ممثلي شركة توتال رخصة الحفر بأول بئر استكشافي في الرقعة النفطية المائية اللبنانية الرقم اربعة. واعلنت البستاني في مؤتمر صحافي” ان حفر البئر سوف تقوم به السفينة التابعة لشركة” فانتادج” والموجودة حاليا في مصر، وسوف تتوجه الى لبنان فور الانتهاء من هذه العملية. ونتوقع وصول السفينة خلال شهر كانون الثاني المقبل وستأخذ عملية الحفر حوالي الشهرين يضاف اليها شهرين لتحليل المعطيات ومعرفة إمكانية وجود استكشاف تجاري أو لا. علما ان نسبة النجاح عالميا هي واحد من أصل ثلاثة آبار استكشافية”.
وأوضحت أن “العمل على هذا البئر سيؤدي الى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان ما ينعكس ايجابا على باقي الرقعات النفطية وعلى دورة التراخيص الثانية”.(بترا)

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