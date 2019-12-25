“عون” يأمل أن تكون هدية رأس السنة تشكيل حكومة لبنانية

بيروت– تمنى الرئيس اللبناني ميشال عون ” ان يخرج لبنان من أزمته قريباً، وأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة هدية رأس السنة”.

وفي تصريح ادلى به صباح اليوم قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد شرق بيروت قال” ان شكل الحكومة الجديدة لم يتمّ بحثه بعد، إلا أنّني أرى تشكيل حكومة من اختصاصيين وليس مشتركة بين السياسيين والاختصاصيين”.

واضاف” الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ اللبنانيين”بدوره قال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة قداس العيد ” ادعو الى تشكيل سريعٍ لحكومة انتقالية اختصاصية من مسؤولين مستقلين ويجب دعم الرئيس المكلف من أجل تأليف الحكومة وفقاً لتحديات لبنان ومطالب الشعب”.

وقال الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية حسّان دياب في تصريح مقتضب “على أمل أن يبدّد الميلاد هواجس اللبنانيين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جدا”. (أ.ف.ب)