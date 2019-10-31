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عون يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات “كفاءة وخبرة”

منذ 19 دقيقة
ميشال عون

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بيروت- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات “كفاءة وخبرة” مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث مع إصرار المتظاهرين على حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية.
وقال عون في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة “يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”، مضيفاً أن “لبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها”.

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