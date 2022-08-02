عويس: التعليم عن بُعد خلال كورونا أنقذ التعليم في الأردن

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، الثلاثاء، عن دراسة لإعادة النظر بامتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، مبيناً أن معدل “التوجيهي” سيؤهل الطالب لدخول الجامعة فقط وهناك سياسة للقبول في التخصص بناء على العلامات الدراسية لصفوف تختارها الوزارة لاحقا.

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن “الوزارة وضعت خططا قصيرة وطويلة الأمد لتعويض الفاقد التعليمي”، مبيناً أن التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أنقذ التعليم في الأردن.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الخاصة لا تستطيع زيادة الرسوم أكثر من 5% وهو الحد المسموح سنوياً، مؤكداً وجود طبقية في التعليم ومن الواجب رفع مستوى التعليم في مدارس المملكة.

وبشأن نقابة المعلمين، أوضح عويس عدم وصول قرار مكتوب من محكمة التمييز بخصوصها.