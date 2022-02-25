عويس: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات للطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على أهبة الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا بما يضمن سلامتهم.

وأوضح الوزير عويس، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن موقع الوزارة الإلكتروني يستقبل أي استفسارات من الطلبة على الأرض الأوكرانية، مشيراً الى أنه ولغاية الآن لم يتواصل أي من الطلبة في أوكرانيا مع الوزارة.

ولفت الوزير عويس، الى أن آلية التعامل مع الطلبة في أوكرانيا سوف تتم وفقاً للوضع الراهن في أوكرانيا وبما يضمن استمرارية الحفاظ على حقهم في الخطط الدراسية المقطوعة، ومدى إمكانية استمرارهم في جامعاتهم أو الاستعاضة عنه بإجراء مناسب يتخذه مجلس التعليم العالي لاحقا وفقا للظروف تقدرها الوزارة في حينه، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بكافة الطلبة الأردنيين الدارسين على الارض الأوكرانية.

وأضاف، أن الوزارة تعاملت سابقا مع ظروف مشابهة، ووجهت الطلبة للدراسة في جامعات أخرى ضمانة لسلامتهم، وحفاظاً على حقهم في استكمال دراستهم، لافتاً إلى أن الوزارة تراقب الوضع على الأرض أملاً في تغييرات تعيد الاستقرار للطلبة في أوكرانيا دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات أخرى.