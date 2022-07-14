عويس يتفقد سير امتحان التوجيهي في جرش

صابرين الطعيمات- تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عددا من قاعات الثانوية العامة في محافظة جرش اليوم الخميس.

واستمع عويس لعدد من ملاحظات الطلبة، إذ أبدوا ارتياحهم لإجراءات سير الامتحانات في جرش ولمستوى الأسئلة في امتحان اليوم “الرياضيات الورقة الثانية”، مؤكدين أن جميع الأسئلة جاءت من الكتاب المقرر واتسمت بالوضوح، إضافة إلى كفاية الوقت المخصص للإجابة عنها.

ورافقه مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور باسم عضيبات في جانب من الجولة التفقدية، حيث استمع الوزير إلى شرح من عضيبات حول الإجراءات والاستعدادات التي أعدتها مديرية تربية جرش للحفاظ على سلامة سير امتحان الثانويّة العامة.

من جانبه أبدى عويس ارتياحه لتلك الإجراءات والتي لمسها من خلال ردود وارتياح عام من قبل الطلبة.

وثمن جهود المعلمين والمعلمات، والمراقبين والمشرفين على سير امتحان الثانوية العامة.

كما أشاد بدور كوادر مديرية الأمن العام، مثنيا على جهودهم المبذولة من أجل تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لطلبة الثانوية العامة، والحفاظ على سير عملية الامتحانات.

وشملت زيارة وزير التربية قاعات الامتحان في مدرسة باب عمان الثانويّة المختلطة.