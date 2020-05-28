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عيادات الاختصاص تعود للعمل يوم الأحد المقبل

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد – أعلنت وزارة الصحة عن عودة العمل في عيادات الاختصاص في المراكز الصحية الشاملة والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها يوم الأحد المقبل، باستثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة أن الكوادر الصحية ستقدم الرعاية الصحية كاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأمومة والطفولة وفحوصات ما قبل الزواج، مشيرة إلى الاستمرار بصرف وصفات الأمراض المزمنة عبر المنصة الالكترونية www.emed.hakeem.jo وبالآلية المعمول بها حاليا. وبهدف التخفيف عن المواطنين، أكدت الوزارة أنها تدرس إصدار منصة خاصة لأخذ مواعيد مسبقة لمراجعة عيادات الاختصاص،داعية المواطنين إلى أخذ سبل السلامة الصحية وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بين المراجعين.

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